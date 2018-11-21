شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين النجوم والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين فريقى النجوم ومصر المقاصة بالتعادل السلبى على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل النجوم المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف وما زالت لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للنجوم لمواصلة النتائج المتميزة واستغلال تعثر المقاصة الذى يسعى مدربه طلعت يوسف للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى للزحف نحو مراكز القمة .