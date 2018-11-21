ميدو: دعم أجيري لمروان محسن "محبط" للبعض.. وعليه الحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ووادي دجلة والمحلل الفني، أن المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر يتمتع بقدر كبير من الذكاء، لافتًا إلى أن التصريحات التي أدلى بها بشأن مروان محسن لاعب الأهلي ومهاجم الفراعنة "طبيعية" وتدل على دعمه خلال الأوقات الصعبة.

وكان أجيري قد أشاد بإمكانيات مروان محسن في إحدى اللقاءات التلفزيونية مشيرًا إلى أن لاعب الأهلي هو أفضل مهاجم في مصر حاليًا.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" كتب ميدو: "اختلف الجميع على ما قاله على مروان محسن بأنه أفضل مهاجم في مصر!! رأيي انه ذكاء كبير من المدرب ان يدعم لاعبيه في الأوقات الصعبة وهذا طبيعي في كل مكان في العالم".

وأضاف: "مروان مهاجم مميز جدا عندما يكون في مستواه ويحتاج للمشاركة بشكل مستمر مع ناديه حتى يعود لأفضل مستوى له".

وتابع: "لكن يجب أن يحذر أجيري من مثل هذه التصريحات التي تحمل شقين أحدهما إيجابي وهو الدعم الكبير للاعب وشق سلبي".

وأتم: هذا التصريح سيضع اللاعب تحت ضغط كبير جدا وفي نفس الوقت سيحبط باقي المهاجمين الذين يحاربون من اجل الانضمام للمنتخب".

جدير بالذكر أن لاعب الأهلي شارك في الأربع مباريات التي قادها أجيري كمدير فني للفراعنة تمكن من تسجيل هدفين أمام النيجر وإي سواتيني وصنع آخر.