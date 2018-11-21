ميدو: أحمد أحمد ورث فساد متفشي داخل الكاف.. وعلينا دعمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ووادي دجلة والمحلل الفني على دعم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في محاربته ضد فساد بعض الحكام في أفريقيا، لافتًا إلى أن فساد بعض الحكام أهدى أندية بعينها بطولات دون وجه حق.

ومن خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ميدو: "تحية كبيرة لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي على محاربته لفساد بعض الحكام في أفريقيا وفضحهم أمام الجميع".

وأضاف: "الرجل ورث فساد متفشي منذ سنوات طويلة داخل الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن هذا الفساد أهدى أندية بعينها بطولات وصعد بمنتخبات لكأس العالم مرات ومرات دون وجه حق".

وأكمل: "أحد حكامنا الشرفاء اشتكى من واقعة محاولة رشوته من قبل رئيس نادي مازيمبي فتم معاقبته واستبعاده من إدارة أي مباراة أفريقيا".

وواصل: "حتى تتقدم الكرة في أفريقيا يجب أن نحارب الفساد حتى يسمح الاتحاد الدولي للاعبين الأفارقة باللعب داخل بلاد الاتحاد الأوروبي في سن ١٦ بدلا من ١٨ وهو ما ناقشنا فيه انفانتينو في كونجرس الفيفا الأخير".

وأتم: "يجب أن ندعم احمد أحمد في محاربته ضد فساد بعض الحكام حتى يكون هناك عدالة حقيقية بين الجميع".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي قرر إيقاف كل من الجزائري مهدي عبيد شارف الذي أدار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، كما تم إيقاف الحكم الزامبي جاني سياكوزي الذي أدار مباراة إياب نصف نهائي البطولة ذاتها بين الترجي وبريميرو دي أوجستو.