اتفاق سري يحرم برشلونة من نجوم ليفربول



حصن نادي ليفربول الإنجليزي، نجومه من أطماع العملاق الإسباني برشلونة، بعد رحيل فيليب كوتينيو، مطلع العام الجاري، إلى صفوف الفريق الكتالوني.



وأشارت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إلى أن ليفربول توصل لاتفاق سري مع برشلونة، لحماية لاعبي الريدز من الانتقال إلى البارسا خلال السنوات المقبلة.



وأوضحت الإذاعة، أن ليفربول وضع بندا في عقد كوتينيو ينص على عدم تفاوض برشلونة مع أي لاعب من ليفربول لمدة 3 سنوات، منذ رحيل البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



ونوهت الإذاعة بأن البند لا يمنع التعامل بين الناديين، ولكنه يشترط موافقة ليفربول على أي صفقة جديدة.



وكانت تقارير صحفية ذكرت مؤخرا، أن فريق المدرب يورجن كلوب، يجهز لعقد صفقة ضخمة من صفوف البارسا، بضم الفرنسي عثمان ديمبلي.