رياضة | الجمباز يواصل استعداداته لاستضافة البطولة الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمباز يواصل استعداداته لاستضافة البطولة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور إيهاب أمين رئيس إتحاد الجمباز، اجتماعًا لمناقشة التفاصيل الخاصة بالبطولة الدولية للجمباز الإيقاعي التى يستضيفها نادي هليوبوليس لأول مرة في تاريخه خلال الفترة من 6 وحتى 10 ديسمبر المقبل على ملعب الصالة المغطاة بفرع النادى بمدينة الشروق بمشاركة 10 دول أجنبية يمثلها 80 فردًا ما بين مدربين وإداريين ولاعبات ، منهم 60 لاعبة مصنفة دوليا ، بالإضافة إلى الأندية المصرية التى تشارك بنحو 240 لاعبة منها الجزيرة والصيد ووادى دجلة.

وشهد الإجتماع نهى عبد الوهاب بصفتها نائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للجمباز ، والرائد عمر مكي عضو اللجنة الفنية ، والدكتور محمد على سليمان رئيس اللجنة الفنية والدكتور أحمد رجب رئيس لجنة المسابقات وآخرون من اللجنة المسئولة من الاتحاد المصري للجمباز ، وعمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس وشيرين محفوظ عضو مجلس الإدارة وتامر إسماعيل عضو اللجنة الرياضية.

تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية واستقبال الوفود المشاركة، لخروج البطولة بالمستوى اللائق، على غرار البطولة الإفريقية للجمباز التي أقيمت مؤخرا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.