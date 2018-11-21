رياضة | تشيلسي يقترب من تمديد عقد كانتي براتب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يقترب من تمديد عقد كانتي براتب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من تمديد عقد الفرنسي نيجولو كانتي لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة لضمان مستقبله مع البلوز.

ذكرت صحيفة الديلي تليجراف الإنجليزية، أن مسئولو نادي تشيلسي نجحوا في التوصل لاتفاق مع كانتي على تمديد عقده مع الفريق بالفترة القادمة.

واشارت الصحيفة، إلي أن كانتي جاهز للتوقيع على عقد جديد مع تشيلسي بحصوله على 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.