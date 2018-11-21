رياضة | لاكازيت: أعيش حالة "هنري" مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاكازيت: أعيش حالة "هنري" مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ألكسندر ‏لاكازيت لاعب نادي أرسنال الإنجليزي أنه شاهد الفريق للمرة الأولى عندما لعب تيري هنري معه وكان يسجل أهدافه الرائعة.

وقال لاكازيت في تصريحات صحفية: "الآن أنا هنا وأريد فعل نفس الشيء، ‏ووقعت مع ليون في العاشرة من العمر ففي السابعة أرادوا مني التوقيع لكن والدي قال أن ذلك الأمر من السابق لأوانه، وعليك أن تتعلم مع أصدقائك وأن تستمتع بوقتك".

وأضاف لاكازيت: "‏كنت في حاجة إلى الخطوة التالية، وقبل سنوات قليلة تحدثت مع أرسنال لأنه حلم لي الانضمام لهم، ولكن لم يكن الوقت مناسبًا، وعندما جاءوا لي كنت سعيدًا للغاية وكانت المفاوضات مع أرسنال والنادي سريعة جدًا".

وتابع : "‏أنا سعيد لأنني أعرف الآن الدوري الإنجليزي، أعرف زملائي في الفريق، النادي سعيد لأنهم لم يرغبوا في بيعي هذا الصيف لي، قالوا لي إنهم سعداء بتواجدي في الفريق".