رياضة | 6 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في يناير .. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في يناير .. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم نادي الزمالك مستوى مميز في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الفريق الأبيض صدارة الترتيب، بعد الوصول للمحطة رقم 15 من عمر المسابقة الأعرق في الكرة المصرية.

ويأمل أبناء ميت عقبة في استعادة لقب الدوري والغائب عنه منذ 3 مواسم متتالية لصالح الغريم الأهلي، حيث نجح الفريق الأبيض في استغلال خوض الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليحتل الصدارة عن جدارة.

وعلى الرغم من تصدر الفريق الأبيض للمسابقة، نتيجة اعتماد المدرب السويسري كريستيان جروس على مجموعة معينة من اللاعبين سواء في الناحية الهجومية أو الدفاعية، وهو ما يفتح الباب أما العديد من اللاعبين للرحيل عن النادي في يناير المقبل.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز اللاعبين الذين اقتربوا من الرحيل عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة :-

محمد عبد السلام

تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب الشاب محمد عبد السلام قادما من بتروجت، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأبيض، وطالته لعنة الإصابات منذ انتقاله إلى النادي الأبيض في الصيف الماضي، وهو ما يجعل مسألة رحيله عن القلعة البيضاء أمر قريب التحقق.

محمود عبد العاطي "دونجا"

لم يحظى دونجا بثقة المدرب السويسر كريستيان جروس منذ توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض، ولم يشارك معه هذا الموسم إلا في دقائق معدودة، بعدما فضل عليها الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي.

وبات دونجا قريبا من الرحيل عن الزمالك في يناير المقبل، بعدما تلقى أكثر من عرض من ناديي الإسماعيلي ومصر المقاصة.

محمد حسن

تعاقد نادي الزمالك مع محمد حسن من وادي دجلة في صفقة بلغت قيمتها 10 مليون جنيه، لكن لاعب الوسط لم ينجح في إقناع جروس بقدراته وشارك في دقائق قليلة جدا، ليصبح اللاعب قريبا من الرحيل في يناير.

أحمد مدبولي

استبعد المدرب السويسري مدبولي من حساباته تماما هذا الموسم، ولم يشارك في المباريات السابقة مع الفريق الأبيض، حيث باتت مسألة رحيله عن القلعة البيضاء مجرد وقت، بعد تلقيه أكثر من عرض من الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

مصطفى فتحي

لم يتوقع أكثر المتشائمين أن اللاعب المهاري مصطفى فتحي سيتم استبعاده من المشاركة مع الزمالك هذا الموسم، رغم القدرات الكبيرة التي يمتلكها، إلا أن لكريستيان جروس رأي أخر، حيث استبعد اللاعب من حساباته تماما ولم يشارك هذا الموسم إلا في دقائق معدودة، ليصبح قريبا من الرحيل عن القلعة البيضاء.

حميد أحداد

اقترب المهاجم المغربي من الرحيل عن الزمالك في يناير، بعدما خرج تماما من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض، رغم القيمة المالية الكبيرة التي دفعها الزمالك إلى نادي الدفاع الحسني الجديدي مقابل مليون و400 ألف دولار، حيث أصبح حبيسا لدكة البدلاء ولم يشارك إلا في دقائق معدودة.