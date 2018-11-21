رياضة | أرقام طنطا والمنصورة قبل صدام الخميس المرتقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام طنطا والمنصورة قبل صدام الخميس المرتقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب نادي طنطا الرياضي غدا في الخامسة مساء مواجهة صعبة بين فريقي طنطا والمنصورة، في أستئناف مواجهات القسم الثاني، "الجولة العاشرة" بالمجموعة الثالثة بحري.

خاض الفريقان 9 جولات، حيث فاز طنطا في 3 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، ولم يسبق أن خسر الفريق في الدوري حتي الأن، أستقبل هدفين فقط وسجل 5 أهداف، ويحتل الفريق الطنطاوي المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

بينما حقق المنصورة الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراة واحدة، وسجل 11 هدفا وأستقبل 6 أهداف، يأتي الفريق البرتقالي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة خلف دمنهور والرجاء.

يقود المنصورة ياسر الكناني المدير الفني ولم يسبق تغيره حتي الأن، بينما تولي المزين القيادة لأبناء السيد البدوي خلفا لعبدالناصر محمد، وذلك قبل مواجهة دمنهور بالجولة التاسعة والذي أنتهت بالتعادل السلبي.