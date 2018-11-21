رياضة | الأهلي بالزي التقليدي والوصل الإماراتي يرتدي الأصفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي بالزي التقليدي والوصل الإماراتي يرتدي الأصفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد ظهر اليوم، في مدينة دبي الإماراتية الاجتماع الفني التحضيري لمباراة الغد المرتقبة بين فريق الوصل الاماراتي وضيفه فريق الاهلي المصري في إياب دور الـ 16 من بطولة كاس زايد للاندية الابطال.
وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي الأحمر فيما سيرتدي الوصل زيه الأصفر الأساسي، في مباراة الإياب يوم غد الخميس بالبطولة العربية للأندية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.
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