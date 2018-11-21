رياضة | عودة الدوليين لتدريبات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الدوليين لتدريبات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عادت كتيبة فريق ريال مدريد الإسباني للتدريبات الجماعية مساء اليوم الأربعاء من أجل الاستعداد والتحضير لمباراة إيبار المقبلة بالجولة الثالثة عشر من الدوري.
ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، أن كتيبة الفريق عادت اليوم لممارسة التدريبات الجماعية، حيث شهدت التدريبات عودة اللاعبين الدوليين من منتخبات بلادهم.
واشار الموقع، إلي أن التدريبات شهدت مشاركة فاييخو ، ماريانو ، كارفخال ، و سيرخيو راموس بشكل طبيعي مع المجموعة.
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