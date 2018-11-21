رياضة | برشلونة يحول وجهته نحو صفقة جديدة من فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحول وجهته نحو صفقة جديدة من فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي برشلونة الإسباني تانجي نومدبيلي لاعب وسط فريق ليون الفرنسي على قائمة تعاقدات الفريق لإعادة الهيكلة في الصيف المقبل.

ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن برشلونة حول وجهته نحو التعاقد مع موندبيلي لاعب وسط ليون، تحسباً لفشل النادي في التعاقد مع أدريان رابيو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان.

وأضاف الموقع، أن صفقة تانجي نومدبيلي لن تكلف خزائن برشلونة الكثير من الأموال، على عكس صفقة رابيو لاعب باريس أو دي يونج لاعب وسط أياكس الهولندي.

ويرتبط نومدبيلي بعقد مع فريقه ليون الفرنسي حتي عام 2023 ولن يفكر النادي متردداً بفتح باب الرحيل أمام اللاعب بأقل من 60 مليون يورو.