رياضة | سر تمسك محمد إبراهيم بالزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تمسك محمد إبراهيم بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق محمد إبراهيم لاعب فريق الزمالك ملف الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأبلغ محمد إبراهيم إدارة المصري البورسعيدي برفضه التام الانتقال إليهم بعد الاتصالات التي قام بها مصطفى يونس مدير الكرة معه.

وشدد إبراهيم لإدارة المصري على رغبته في البقاء مع الزمالك لنهاية الموسم قبل حسم موقفه بعدها بالرحيل أو البقاء.

وجاءت رغبة محمد إبراهيم بالبقاء مع الفريق وسط ثقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق والذي أشاد به في أكثر من مناسبة ويعتمد عليه في كثير من المباريات بالشوط الثاني.