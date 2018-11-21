رياضة | كهربا يطلب الرحيل عن الزمالك ويحرج جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يطلب الرحيل عن الزمالك ويحرج جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط فريق الزمالك، المدير الفني كريستيان جروس بطلب الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

وجاء قرار كهربا خلال جلسة جمعته مع جروس في الساعات الماضية، معرباً عن غضبه الشديد بسبب توثيق عقده دون علمه من جانب الإدارة وبقيمة مالية ضعيفة.

وأبلغ جروس، كهربا برفضه التام لرحيله عن الزمالك والتمسك ببقائه مع الفريق، وشدد عليه بغلق ملف الرحيل بشكل نهائي ووضع كل تركيزه مع الزمالك.

ويعتمد جروس على كهربا بشكل ثابت داخل المستطيل الأخضر ويعتبره من العناصر الأساسية له في تكتيكه.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الداخلية غدًا الخميس بالجولة الـ15 من منافسات الدوري على ستاد بتروسبورت.