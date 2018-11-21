الان تتابع سفير الأيتام لاعب السلة محسن خلف يدخل موسوعة جينيس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبدالمجيد بن طالب - الخليج 365:

دخل الدولي المعتزل قائد الفريق الأول لكرة السلة محسن خلف موسوعة جينيس للأرقام القياسية المتمثلة في أطول فترة لعب متصلة بعد إنجازات متواصلة امتدت لأكثر 32 سنة محطماً الرقم القياسي بعمر يناهز عن 52 عاماً المسجل لنجم كرة السلة الشهير الأمريكي المسلم (عبدالكريم عبدالجبار) الذي استمر في اللعبة حتى 44 عاما.

وفيما يلي البطولات التي حققها أسطورة نادي أحد والمنتخب السعودي الكابتن محسن خلف:

– تجاوزت عدد مبارياته 400 مباراة دولية مثّل فيها المنتخب عقدين من الزمن

– حقق بطولة الدوري 15 مرة من أصل 17 بطولة

– حقق بطولة الكأس 14 مرة مِن أصل 16 بطولة

– بطولة الخليج 4 مرات من أصل 5 بطولات

– بطولة النخبة 3 مرات

– بطولة الأولمبي مرة واحدة

– بطولة الخليج مرتين وبطولة العرب مرتين مع المنتخب

– حقق المركز الثالث في البطولة الآسيوية

– أفضل لاعب 6 مرات

– حصل على وسام الاتحاد الآسيوي

وقد كرمه أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بمناسبة إختياره سفيراً لأيتام المدينة المنورة والتي حصل عليها من جمعية تكافل الخيرية.