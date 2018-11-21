انت الان تتابع تفاصيل خبر "الفدائي" يصمد أمام "التنين" استعداداً لكأس آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 02:59 مساءً - فرض المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، الثلاثاء، التعادل على مضيفه الصيني، بهدف لمثله، في المباراة الودية التي احتضنتها العاصمة بكين، في إطار استعداد الطرفين لخوض نهائيات كأس الأمم الآسيوية، المقررة إقامتها مطلع العام المقبل.

افتتح "التنين" الصيني، الذي يقوده المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي، التسجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة التاسعة، عبر مدافعه شياوتينغ فينغ، بكرة رأسية وضعها على يمين الحارس الفلسطيني، لينتهي الشوط الأول بتقدم "أصحاب الأرض والجمهور".

وأدرك "الفدائي" التعادل في الدقيقة الـ62 عبر ياسر إسلامي، الذي انفرد بالحارس وسدد كرة زاحفة على يمينه، لينتزع المنتخب الفلسطيني التعادل الثاني أمام الصين، مقابل 3 هزائم سابقة.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين تشارك في كأس أمم آسيا ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات أستراليا وسوريا والأردن، في حين تلعب الصين ضمن المجموعة الثانية برفقة منتخبات كوريا الجنوبية وقيرغيزستان والفلبين.

وفي مباراة ودية ثانية، حقق منتخب سوريا فوزاً على نظيره الكويتي بهدفين لهدف.

وتخوض سوريا "العرس القاري" في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أستراليا وفلسطين والأردن.

وفي مباراة ثالثة، تعادل المنتخب العراقي مع نظيره البوليفي بلا أهداف.

ويلعب منتخب العراق، المُلقب بـ"أسود الرافدين"، ضمن المجموعة الرابعة بجانب إيران وفيتنام واليمن.