انت الان تتابع تفاصيل خبر صراع برشلوني-مدريدي شرس على نجم "أمراء باريس" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 02:59 مساءً - دخل قطبا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد في صراع شرس بينهما من أجل الحصول على خدمات لاعب خط وسط فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، أدريان رابيو، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الثلاثاء، أن ريال مدريد وضع رابيو ضمن أهدافه الصيفية أيضاً، إضافة إلى العملاقين الإيطاليين يوفنتوس وإنتر ميلان؛ ما يعقد من مهمة العملاق الكتالوني في جلب النجم الباريسي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن والدة رابيو، التي تتولى مهمة إدارة أعمال الدولي الفرنسي، فتحت الباب واسعاً أمام جميع العروض المقدمة؛ من أجل اختيار الأفضل بالنسبة لنجلها.

وشددت الصحيفة الكتالونية على أن رابيو، البالغ من العمر 23 عاماً، سيكون أحد أكثر الصفقات المثيرة في الميركاتو الصيفي المقبل؛ بسبب صراع كبار القارة الأوروبية على الظفر بخدماته، مستشهدة بما يحدث حالياً مع الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ، الذي يعد أيضاً هدفاً رئيسياً لبرشلونة.

أما الصحيفة الرياضية الثانية في إقليم كتالونيا، وهنا يدور الحديث حول "موندو ديبورتيفو"، فقد ذكرت أن رابيو أخبر المسؤولين في برشلونة أنه يريد اللعب في ملعب "كامب نو" الصيف المقبل.

وفي الآن ذاته نفت الصحيفة الكتالونية أن يكون اتفاق مغلق قد أبرم بين رابيو و البارسا حتى الآن، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن اللاعب سيفعل كل ما بوسعه لكي لا يجدد مع فريق ملعب "حديقة الأمراء"

يُشار إلى أن عقد رابيو مع العملاق الباريسي ينتهي بنهاية هذا الموسم؛ ما يمنح اللاعب مرونة كبيرة في اختيار وجهته المقبلة؛ لكونه سيصبح قادراً على التفاوض مع أي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2019).