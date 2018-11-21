انت الان تتابع تفاصيل خبر ملاعب مونديال قطر تسابق الزمن للترحيب بالعالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 02:59 مساءً - 4 أعوام كاملة، تفصل عشاق "الساحرة المستديرة" عن انطلاق صافرة بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تحتضنها قطر كأول دولة خليجية وعربية وشرق أوسطية تنال شرف استضافة النهائيات العالمية.

ولأول مرة في تاريخ دورات كأس العالم، يقام المونديال في فصل الشتاء، وتحديداً ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، حيث سيتم ذلك في ظروف مناخية مثالية.

ويتقدم سير العمل في جميع مشاريع مونديال 2022 وفق الجداول المحددة لها، علماً أنه تم تدشين استاد "خليفة الدولي" كأول ملاعب كأس العالم في 19 مايو 2017، بعد إعادة تطويره.

يُذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، أخذت على عاتقها مهمة تخطيط البطولة وتفعيل العمليات التشغيلية استعداداً لهذا الحدث الهام.

وتعمل اللجنة العليا مع الشركاء والأطراف المتعاقدة على استكمال بناء ثمانية ملاعب مُصممة وفق معايير عالمية.

"الخليج 365" يعرفكم بجديد ملاعب "قطر 2022".