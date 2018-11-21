سلطان راشد يسحب قرعة دوري الأبطال 2019

سيشارك أربعة من أساطير كرة القدم الآسيوية في حفل سحب قرعة دوري الأبطال 2019، غدًا الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسيتقدم الإماراتي سلطان راشد والقطري وسام رزق والكوري الجنوبي تشوي جين تشول والياباني دايكي ايواماسا كوكبة من رموز الرياضة خلال الحفل.

وقاد راشد فريقه العين للفوز بلقب النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا 2003 بينما كان رزق ضمن تشكيلة السد الفائزة باللقب القاري في 2011.

وكان تشوي ضمن تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية الذي كان أول منتخب آسيوي يبلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم 2002 وهو الإنجاز الأبرز للقارة في تاريخ البطولة. وفاز أيضًا مع تشونبوك بلقب دوري الأبطال في 2006.

وحصد أيواماسا لقب الدوري الياباني ثلاث مرات وكان ضمن منتخب اليابان المتوج بلقب كأس آسيا 2011 في قطر. ورحب داتو وندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالأساطير الأربعة والدعم الذي يقدمونه للعبة في القارة.

ونقل موقع الاتحاد الآسيوي عنه قوله: “قبل أيام شهدنا فوز كاشيما إنتلرز بأول لقب له في دوري أبطال آسيا بعد نهائي قوي ومثير أمام بيروزي الإيراني في البطولة المميزة على صعيد الجائزة المالية البالغة أربعة ملايين دولار”.