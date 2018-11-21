يثرب عادل تتأهل لدور الـ16 في بطولة هونج كونج للاسكواش

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حققت اللاعبة يثرب عادل اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل بصعودها لدور الستة عشر لبطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش بعد فوزها على المصنفة السادسة رورا ماسارو الإنجليزية.

ونجحت يثرب عادل اللاعبة غير المصنفة فى الفوز على لورا ماسارو بثلاثة أشواط لشوط بنتيجة 11-5 و11-6 و12-14 و11-3 فى مباراة استغرقت 32 دقيقة.

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