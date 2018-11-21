كارتيرون يشدد على ضرورة بذل أقصى الجهد أمام الوصل الإماراتي

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حث الفرنسي باتريس كارتيرون, المدير الفني لفريق الأهلي لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء الوصل الإماراتي غدا الخميس بإمارة دبي في إياب دور 16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وأكد كارتيرون للاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في المباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير العاشقة للنادي, خاصة أنه يثق بهم وينتظر منهم الكثير في الفترة الحالية تحديدا.

ومن المقرر أن يعقد كارتيرون, محاضرة بالفيديو للاعبين بعد تناول وجبة العشاء مساء اليوم الأربعاء, يحرص الجهاز الفني خلال تلك المحاضرة على شرح طريقة اللعب وخطة مباراة الوصل الإماراتي , ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في السابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء اليوم الأربعاء على ستاد زعبيل الذي يحتضن مباراة الغد.

وسيعقد باتريس كارتيرون وحسام عاشور كابتن الأهلي, مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات بقاعة المؤتمرات بستاد زعبيل للحديث عن المباراة , ويتحدث كارتيرون عن المباراة, ودوافع الفريق للفوز بها; من أجل التأهل للدور الثاني للبطولة.

ويعقب مؤتمر كارتيرون وكابتن الأهلي, مؤتمرا آخر لحسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي.

من جهته, أكد خالد محمود طبيب الفريق جاهزية حسام عاشور كابتن الفريق لمواجهة الوصل الإماراتي, مشيرا إلى أن اللاعب تعرض للإصابة أمس بكدمة في إصبع القدم الأيسر أثناء مشاركته في التدريبات, ولم يستطع إكمالها, وخضع لفحوصات طبية وقتها.

وكشف طبيب الأهلي أن عاشور خضع للعلاج أمس وتحسنت حالته بشكل كبير للغاية, وبات جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم..مضيفا أنه لا توجد إصابات بين صفوف اللاعبين, والأمور تسير بصورة جيدة.

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