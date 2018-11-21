الان تتابع العكايشي خارج حسابات الوحدة رسمياً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة - الخليج 365:

رفض البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، التعاقد مع التونسي أحمد العكايشي لاعب فريق اتحاد جدة السابق والنجم الساحلي التونسي.

وكشف كاريلي، أنه لا يريد التعاقد مع العكايشي بدلاً عن فرناندو خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

يشار إلى أنه كان هناك مفاوضات بالفعل بين العكايشي والفيصلي، وقطعت شوطاً كبيراً للانتهاء ولكنها لم تكتمل في النهاية.