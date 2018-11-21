الان تتابع خطوات قليلة تفصل الشنقيطي من الانتقال إلى الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة - الخليج 365:

خطوات قليلة تفصل لاعب نادي أحد مهند الشنقيطي، من الانتقال لفريق نادي اتحاد جدة السعودي بشكل رسمي.

كان قد وقع الشنقيطي، مخالصة نهائية مع ناديه أحد، على أن يكون جاهزًا لإنهاء إجراءات انتقاله للاتحاد بشكل رسمي خلال ساعات.

ووضع الاتحاد، الشنقيطي، ضمن اهتماماته فكان مسؤولي النادي يراقبو الصفقة باهتمام حتى أصبحت قاب قوسين أو ادنى من الانتهاء .

يشار إلى أن نادي الاتحاد يقع في المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد نقطتين.