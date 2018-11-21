شكرا لقرائتكم خبر عن «أزارو» ينضم اليوم لبعثة الأهلي بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإمارات اليوم، للانضمام لبعثة الفريق؛ استعدادا لمباراة الوصل الإماراتي المقرر إقامتها في السابعة والنصف بتوقيت الإمارات؛ «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة» على ملعب «زعبيل»، وسيكون في استقباله المهندس سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة.

ولم يتمكن أزارو من الانضمام لبعثة الأهلي في القاهرة؛ نظرا لارتباطه بمباراة مع منتخب بلاده.