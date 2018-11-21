شكرا لقرائتكم خبر عن ربط قص شعره بتأهل المنتخب لأمم أفريقيا.. قصة موريتاني قضى 20 عاماً بدون «حلاق» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حلق مشجع موريتاني شعر رأسه بعد عشرين عاما من الانتظار لتأهل بلاده لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكان المشجع الموريتاني، الذي يدعى «بوب»، قد قرر عام 1998 ربط حلق شعر رأسه بتأهل منتخب بلاده لنهائيات كأس أمم إفريقيا وظل يرفض خلال العشرين عاما الماضية حلق شعر رأسه.

وخلال الحلاقة التاريخية، التي بثتها قنوات تلفزيونية على الهواء الليلة الماضية، تولى نجم المنتخب الموريتاني ومسجل أهداف الفوز في مباراة التأهل أمام منتخب بوتسوانا إسماعيل جاكيتي قص أولى شعرات الرأس المنسدل على ظهر المشجع بوب، تلاه حارس المنتخب سليمان إبراهيم جالو، ثم اللاعب حمي الطجني، وكذا قائد الفريق المهاجم مولاي أحمد خليل بسام.

وكان المنتخب الموريتاني قد تأهل مساء الأحد الماضي لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بعد فوزه على منتخب بوتسوانا بهدفين لهدف واحد، حيث ضمن التأهل بعد تصدره المجموعة التاسعة وحصوله على 12 نقطة.