شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يتحدث عن «مرحلة الزمالك الصعبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، أن المرحلة المقبلة مهمة للغاية للفريق، في ظل خوض مباريات صعبة محلياً وعربياً وأفريقيا.

وشدد جروس، على جاهزية جميع لاعبي الفريق للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد ضغط مباريات بداية من لقاء الداخلية الخميس في إطار الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز، مؤكدا حرصه على خضوع اللاعبين لتدريبات استشفائية لتفادي التعرض للإجهاد أو أي إصابات.

وقال جروس، في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إنه يعقد جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم بشكل جيد لخوض المرحلة القادمة، خاصة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.