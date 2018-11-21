شكرا لقرائتكم خبر عن صحف فرنسا تبرز فوز منتخب الديوك على أوروجواي وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفردت الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الأربعاء، مساحة واسعة للحديث عن فوز منتخب بلادها «الديوك» على أوروجواي بهدف دون رد وديا، أمس الثلاثاء، في آخر ظهور لأبطال العالم هذا العام.

وأصدرت صحيفة (ليكيب) نسختين، الأولى بعنوان «الهدية»، في إشارة إلى إحراز أوليفييه جيرو، هدف الفوز من ركلة جزاء، تنازل أنطوان جريزمان عن تسديدها، أما النسخة الثانية خرجت بعنوان «حزن باريس»، في إشارة إلى إصابة ثنائي الـ«بي إس جي»، كيليان مبابي ونيمار جونيور في وديات أمس.

وكتبت مجلة (فرانس فوتبول) عبر موقعها الإلكتروني «الأزرق يُنهي عام 2018 بذكرى طيبة»، فيما خرجت صحيفة (بروفانس) بعنوان في صيغة سؤال: «هل عاد الأزرق من جديد؟».

كما أضافت صحيفة (لو باريزيان): «ليلة حزينة لنيمار ومبابي»، بينما وصفت صحيفة (20 دقيقة) فوز فرنسا على أوروجواي بـ «نهاية سعيدة للعام الحالي».