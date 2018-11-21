تاباريز غاضب بسبب 4 هزائم متتالية لأوروجواي

جدة - عمرو شويل أكد أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أنه ليس سعيدا على الإطلاق بتعرض فريقه للهزيمة 4 مرات متتالية آخرها أمام فرنسا بهدف دون رد، في الودية التي جمعت بين الفريقين الليلة الماضية، لكنه استطرد أنه حتى في خضم هذه السلسلة من النتائج السيئة، يمكن تعلم بعض الأمور الإيجابية للمستقبل.

واعتبر المدرب أن فرنسا كانت مسيطرة خلال الدقائق الأولى، لكن بعدها أصبحت المباراة "متكافئة"، في الوقت الذي امتنع فيه عن التعليق بشأن ركلة الجزاء التي احتسبت لفرنسا وجاء منها هدف الفوز لـ"الديوك"، لأنه أكد أنه لم يرَها.وأكد "كنا بانتظار هذه المباريات منذ وقت طويل، لكن الكثير من اللاعبين المهمين لم يتمكنوا من الوجود معنا. هذا الأمر أسهم في معرفة كيف سيتجاوب اللاعبون الذين حلوا محلهم".

وأكد تاباريز "في هذه المباريات يبحث الجميع عن النتائج، ونحن لم نتمكن من تحقيق نتيجة جيدة، لكننا لن نغادر خاليي الوفاض فيما يتعلق بالاستنتاجات الإيجابية"، مضيفا أن هذه الوديات ستسمح لفريقه بالتقدم نحو تحقيق أهداف مهمة مثل التأهل لكوبا أمريكا 2019 ومونديال قطر 2022.

وأبرز "لست سعيدا على الإطلاق بالخسارة في 4 مباريات متتالية، لكننا إذا كنا قد فزنا لم يكن سيعني الأمر شيئا أيضا. أحيانا يتعلم المرء من الهزائم أكثر من الانتصارات التي تخدع أحيانا".

وأكد المدرب المخضرم ضرورة مواصلة البحث عن لاعبين قادرين على الهجوم وكذلك الدفاع، وهو بروفيل أكد أنه غير موجود بوفرة في بلاده، لذلك طالب بمزيد من الوقت للعثور على أمثالهم في المستقبل.