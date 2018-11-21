شكرا لقرائتكم لاعب الوصل الإماراتي يحذر من صحوة الأهلي بعد الإخفاق الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر محمد سرور لاعب الوصل الإماراتي من ردة فعل الاهلى عقب خسارته لنهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجي التونسي، وذلك خلال المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين غداً الخميس بملعب "زعبيل"، فى "إياب" دور الـ 16 بالبطولة العربية.

وقال محمد سرور فى تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم"، "رغم أن الوصل حقق نتيجة جيدة جداً بالتعادل في لقاء الذهاب بهدفين لمثلهما، لكن تحقيق الفوز كان سيمنحنا أفضلية أكبر، لولا إحراز الأهلي هدف التعادل في الوقت القاتل، وهو ما يجعلنا أكثر حذراً في لقاء الإياب غداً، خصوصاً أن الاهلى سيلعب من أجل الفوز، وسيحصل على دعم كبير من الجالية المصرية الموجودة في الدولة، ونعلم أنه إذا فتحنا المدرجات لجمهور الأهلي سيملأ مدرجات استاد زعبيل بأكملها".

وأوضح لاعب الوصل أن فريقه سيخوض غداً الخميس واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم أمام الأهلي المصري الذي يعد من أكبر الأندية في الوطن العربي، من ناحية الإنجازات، وعدد الجمهور الذي يسانده، مشيراً إلى أن المنافس بات يركز على التتويج بلقب البطولة العربية ولديه الرغبة في تعويض خسارته بطولة إفريقيا.

وحول المنافسة القوية بين جماهير الوصل والاهلي في المدرجات، وتأثيرها في اللاعبين وقوة المباراة، قال "بالتأكيد ستكون الأجواء ممتعة بالنسبة لنا كلاعبين، ونحن نثق تماماً بأن الجمهور الوصلاوي سيحضر بقوة ويساندنا في استاد زعبيل".