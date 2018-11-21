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شكرا لقرائتكم محمد يوسف : مباراة الوصل صعبة ودرسنا المنافس جيدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة سعي فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب لدور الـ16 بكأس زايد للاندية أبطال العرب تضمن له التأهل لدور الثمانية.
ويلتقي الاهلى مع الوصل في الخامسة والنصف من مساء غداً ، الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الامارت في أياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب إنتهى بالتعادل 2/2.
وأضاف يوسف أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدا صعوبة المباراة، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب في برج العرب بالإسكندرية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وقال يوسف إن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون عكف خلال الأيام الماضية على دراسة فريق الوصل من خلال مشاهدة أكثر من مباراة له، بجانب لقاء الذهاب؛ من أجل وضع الخطة المناسبة للمباراة.
وأوضح المدرب العام للأهلي أن الفريق الإماراتي يضم بين صفوفه عناصر مميزة، خاصة في خط الهجوم، لكن الأهلي يحترم جميع المنافسين ويلعب من أجل هدف واحد فقط، وهو الفوز.
حث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء الوصل الإماراتي ، مُطالباً لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد في المباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير العاشقة للنادي، خاصة أنه يثق بهم وينتظر منهم الكثير في الفترة الحالية تحديدا.
من ناحيته أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات على أهمية مباراة الوصل الإماراتي ، مُشيراً إلى أن الأهلي يسعى للفوز؛ من أجل التأهل للدور التالي، لديه ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين لإسعاد جماهير الأهلي.
وشدد الدرندلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، على أن هناك حالة من الإصرار والعزيمه لدى الجهاز الفني واللاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز وتقديم مباراة جيدة تليق بالنادي الأهلي، وهو ما ظهر بوضوح خلال تدريبات الفريق أمس.
وقال رئيس بعثة الأهلي أن الأجواء جيدة للغاية، في ظل حرص مسؤولي الوصل الإماراتي على تلبيه كافة طلبات الأهلي وتوفير أقصى درجات الراحة، وهو الأمر الذي يساعد الفريق في تحقيق هدفه.
وأضاف الدرندلي أن وجود أعداد كبيرة من مشجعي الأهلي في الإمارات يجعل الفريق يلعب وكأنه على ملعبه ووسط جماهيره، خصوصا أن التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي نفدت فور طرحها في المنافذ، وهناك طلبات مستمرة من قبل الجماهير لتوفير تذاكر لحضور المباراة.
وتمنى رئيس بعثة الأهلي أن تخرج المباراة بالشكل اللائق الذيس يعكس العلاقات بين الشعبين وأن يحقق الأهلي هدفه بالتأهل للدور التالي.
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