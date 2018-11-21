شكرا لقرائتكم محمد يوسف : مباراة الوصل صعبة ودرسنا المنافس جيدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة سعي فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب لدور الـ16 بكأس زايد للاندية أبطال العرب تضمن له التأهل لدور الثمانية.

ويلتقي الاهلى مع الوصل في الخامسة والنصف من مساء غداً ، الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الامارت في أياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب إنتهى بالتعادل 2/2.

وأضاف يوسف أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدا صعوبة المباراة، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب في برج العرب بالإسكندرية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال يوسف إن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون عكف خلال الأيام الماضية على دراسة فريق الوصل من خلال مشاهدة أكثر من مباراة له، بجانب لقاء الذهاب؛ من أجل وضع الخطة المناسبة للمباراة.

وأوضح المدرب العام للأهلي أن الفريق الإماراتي يضم بين صفوفه عناصر مميزة، خاصة في خط الهجوم، لكن الأهلي يحترم جميع المنافسين ويلعب من أجل هدف واحد فقط، وهو الفوز.

حث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء الوصل الإماراتي ، مُطالباً لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد في المباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير العاشقة للنادي، خاصة أنه يثق بهم وينتظر منهم الكثير في الفترة الحالية تحديدا.