شكرا لقرائتكم عاشور جاهز لقيادة الأهلي أمام الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي جاهزية حسام عاشور، كابتن الفريق لمواجهة الوصل الإماراتي، مشيرا إلى أن اللاعب تعرض للإصابة أمس بكدمة في إصبع القدم الأيسر أثناء مشاركته في التدريبات، ولم يستطع إكمالها، وخضع لفحوصات طبية وقتها.

ويلتقي الاهلى مع الوصل في الخامسة والنصف من مساء غداً ، الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الامارت في أياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب إنتهى بالتعادل 2/2.

وكشف طبيب الأهلي أن عاشور خضع للعلاج أمس وتحسنت حالته بشكل كبير للغاية، وبات جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم ، موضحاً أنه لا توجد إصابات بين صفوف اللاعبين ، والأمور تسير بصورة جيدة .