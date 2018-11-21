شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الأهلى: الإصرار سلاحنا لعبور الوصل فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الإمارات على أهمية مباراة الوصل الإماراتى، مُشيراً إلى أن الأهلى يسعى للفوز؛ من أجل التأهل للدور التالى، لديه ثقة كبيرة فى الجهاز الفنى واللاعبين لإسعاد جماهير الأهلى.

ويلتقى الأهلى مع الوصل فى الخامسة والنصف من مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارت فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب انتهى بالتعادل 2/2.

وشدد الدرندلى، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، على أن هناك حالة من الإصرار والعزيمة لدى الجهاز الفنى واللاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز وتقديم مباراة جيدة تليق بالنادى الأهلى، وهو ما ظهر بوضوح خلال تدريبات الفريق أمس.

وقال رئيس بعثة الأهلى إن الأجواء جيدة للغاية، فى ظل حرص مسئولى الوصل الإماراتى على تلبية كل طلبات الأهلى وتوفير أقصى درجات الراحة، وهو الأمر الذى يساعد الفريق فى تحقيق هدفه.

وأضاف الدرندلى أن وجود أعداد كبيرة من مشجعى الأهلى فى الإمارات يجعل الفريق يلعب وكأنه على ملعبه ووسط جماهيره، خصوصا أن التذاكر المخصصة لجماهير الأهلى نفدت فور طرحها في المنافذ، وهناك طلبات مستمرة من قبل الجماهير لتوفير تذاكر لحضور المباراة.

وتمنى رئيس بعثة الأهلى أن تخرج المباراة بالشكل اللائق الذيس يعكس العلاقات بين الشعبين، وأن يحقق الأهلى هدفه بالتأهل للدور التالى.