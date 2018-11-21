شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو سوبر كورة : محمود الخطيب .. "سلامتك من الآه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش محبوب الجماهير محمود الخطيب، لحظات حرجة بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم في أحد مستشفيات ألمانيا، وهو ما يتابعه الشارع الرياضي المصري والعربي بمزيد من الترقب والقلق.

الخطيب أسطورة عاشتها الجماهير، استمتعت بها وسعدت معها وعاشت لحظات من المجد والانكسار، ومرت بجميع أنواع المحن والمصاعب، ومرض الخطيب هو محنة جديدة ستتحطم على صخرة الاردة الفولاذية لبيبو.

سوبر كورة يهدي الخطيب فيديو، يرسم الابتسامة ويعيد الذكريات الجميلة بين بيبو وعشاقه.

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