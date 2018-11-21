شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قيادة بتروجت.. شاهد الظهور الأخير لمؤمن سليمان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى، اليوم، فريق طلائع الجيش مع نظيره بتروجت فى إطار الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى، فى أول ظهور لمؤمن سليمان المدير الفنى للفريق البترولى الذى تولى المسئولية خلفاً لطارق يحيى.

خاض بتروجيت تحت قيادة طارق يحيى 31 مباراة، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 مباراة، وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 38 هدفًا، واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

وكان آخر ظهور لمؤمن سليمان فى الدورى المصرى يوم 19 أكتوبر 2017، وقت كان مديرا فنيا لمصر المقاصة، وقد التقى الفريق الفيومى مع إنبى فى إطار الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، أى منذ 398 يوما.

وخسر فريق المقاصة من نظيره البترولى بهدفين مقابل هدف، ليتقدم مؤمن سليمان باستقالته من تدريب الفريق شفهيا لسوء النتائج، حيث كان قد تلقى الهزيمة الرابعة له على التوالى مع الفريق.

وتولى مؤمن سليمان تدريب الشعلة السعودى وخسر الشعلة آخر 4 مباريات بمسابقة دورى الدرجة الأولى السعودى، بجانب تعادل وحيد مع الطائى، ما دفع إدارة النادى لإقالة مؤمن سليمان المدير الفنى السابق لنادى الزمالك من منصبه لتستعين به إدارة بتروجت لتدريب الفريق البترولى.