شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لدور الـ16 ببطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى دور الـ16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، وذلك بعد تغلبها على نظيرتها الإنجليزية إيميلي وايت لوك بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 22 دقيقة، فى اليوم الثانى من مباريات دور الـ32.

وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة كالتالى: 11/3، 11/1، 11/6.

ولحقت نوران جوهر بـ6 مصريين تأهلوا إلى دور الـ16 وهم نور الشربينى، محمد الشوربجى، محمد أبو الغار، هانيا الحمامى، نور الطيب، طارق مؤمن.

وتعتبر بطولة هونج كونج واحدة من أكبر بطولات الاسكواش فى العالم وفقا لجوائزها المادية التى تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات، وكذلك نقاط التصنيف التى تضاف للاعبين، وتحمل نور الشربينى ومحمد الشوربجى لقب البطولة عن نسختها الماضية.

يذكر أن نور الشربينى ومحمد الشوربجي يتصدران التصنيف العالمى للاسكواش.