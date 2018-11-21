شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تتأهل إلى دور الـ16 بهونج كونج بعد تغلبها على روان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة الاسكواش والمصنفة الثانية عالميا، إلى دور الـ16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش بعد تغلبها على مواطنتها روان العربى فى منافسات دور الـ32 بثلاثة أشواط نظيفة. وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11/6، 11/5، 11/1. كما تأهلت يثرب عادل إلى دور الـ16 أيضا بعد تغلبها على نظيرتها الإنجليزية لورا بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 35 دقيقة. وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11/6، 11/5، 12/14، 11/3.

شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تتأهل إلى دور الـ16 بهونج كونج بعد تغلبها على روان العربى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .