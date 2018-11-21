شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة كارتيرون للاعبي الاهلي قبل مواجهة الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء الوصل الإماراتي، مُطالباً لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد في المباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير العاشقة للنادي، خاصة أنه يثق بهم وينتظر منهم الكثير في الفترة الحالية تحديدا.

ويلتقي الاهلى مع الوصل في الخامسة والنصف من مساء غداً ، الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الامارت في أياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب إنتهى بالتعادل 2/2.

ويتطلع الاهلي لتخطي عقبة بطل الامارات والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية بعد خسارة بطولة أفريقيا مؤخراً أمام الترجي التونسي.