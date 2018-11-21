شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض باسم مرسى لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاوض نادى سموحة مهاجم الزمالك باسم مرسى العائد بعد فسخ إعارته مع لاريسا اليونانى، لضمه فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويرغب طارق يحيى المدير الفنى لسموحة، فى تعزيز خط هجوم الفريق السكندرى بضم باسم مرسى الذى لا يمانع فى الأمر خاصة فى ظل ارتباطه بعلاقة جيدة مع مدرب الفريق السكندرى، لكنه أوضح لمدرب سموحة أن أى خطوة له ستكون من خلال الزمالك.
ويمتلك باسم مرسى بعض العروض الأخرى من أندية الدورى الممتاز التى يدرسها خلال الوقت الحالى لتحديد وجهته المقبلة.
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