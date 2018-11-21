الدرندلي: لاعبو الأهلي يشعرون بـ«الرعب».. وتجاوزنا أزمة النهائي

مصراوي - كتب - محمد همام

قال خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، إن لاعبي الفريق يشعرون بالرعب حاليًا بسبب القائمة والتي سيعتمد عليها المدرب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى يرى مدرب الفريق باتريس كارتيرون يعنف اللاعبين خلال مران الأمس.

وأضاف رئيس بعثة الأهلي في الإمارات في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" :"للمرة الأولى أرى كارتيرون يعنف اللاعبين خلال التدريبات، كارتيرون ظهر عليه طابع العصبية والشد وهذا ما أريده".

وتابع: "جميع اللاعبين يشعرون الآن بالرعب بسبب الخوف من الاستبعاد خاصة أن الفريق مقبل على عديد من...