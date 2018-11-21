مصراوي - كتب - محمد همام
قال خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، إن لاعبي الفريق يشعرون بالرعب حاليًا بسبب القائمة والتي سيعتمد عليها المدرب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى يرى مدرب الفريق باتريس كارتيرون يعنف اللاعبين خلال مران الأمس.
وأضاف رئيس بعثة الأهلي في الإمارات في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" :"للمرة الأولى أرى كارتيرون يعنف اللاعبين خلال التدريبات، كارتيرون ظهر عليه طابع العصبية والشد وهذا ما أريده".
وتابع: "جميع اللاعبين يشعرون الآن بالرعب بسبب الخوف من الاستبعاد خاصة أن الفريق مقبل على عديد من...
شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: لاعبو الأهلي يشعرون بـ«الرعب».. وتجاوزنا أزمة النهائي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .