محمد صلاح يسدد 1026 جنيهًا.. وينهي أزمة شطبه بـ«نجريج»

اليوم الجديد أنهى النجم الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي مشكلة شطب عضويته بمركز شباب نجريج، لعدم سداد اشتراكه خلال السنوات الماضية. وسدد صلاح، اشتراكه المتأخر في مركز شباب نجريج، بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وتبلغ قيمة الاشتراك السنوي 75 جنيهًا، بجانب سداد الأعوام المتأخرة والتي بلغت إجمالي 969 جنيهًا، لتبلغ القيمة المسددة الإجمالية 1026 جنيهًا.

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