مصدر لمصراوي: بتروجيت ينضم لقائمة الراغبين في ضم باسم مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل مصراوي

كشف مصدر مقرب من اللاعب باسم مرسي نجم الزمالك، أن الاخير تلقى عرضًا جادًا من نادي بتروجيت للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

باسم مرسي فسخ عده مؤخرًا مع نادي لاريسا اليوناني الذي انضم إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بسبب أزمة التجنيد.

وبحسب ما أكده المصدر لمراسل مصراوي فإن نادي بتروجيت طلب استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم.

وكان اللاعب سبق وتلقى عروضًا من أندية سموحة والإسماعيلي والانتاج الحربي للحصول على خدماته على سبيل الإعارة في ظل رفض إدارة النادي الأبيض عودته في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب موقفه من العروض التي تلقاها خلال الأيام القليلة المقبلة.