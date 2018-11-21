يوسف: نلعب على هدف واحد أمام الوصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل مصراوي:

كشف محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن قوة الوصل الإماراتي في خط هجومه والذي يضم عناصر مميزة بين صفوفه.

يوسف أضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن فريقه يحترم جميع المنافسين، مشددًا أنه سيخوض مباراة الغد على هدف واحد وهو تحقيق نتيجة الفوز.

القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، أكمل تصريحاته :"الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون عكف خلال الأيام الماضية على دراسة فريق الوصل من خلال مشاهدة أكثر من مباراة له، بجانب لقاء الذهاب؛ من أجل وضع الخطة المناسبة للمباراة".

وتابع :"الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدا صعوبة المباراة، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب في برج العرب بالإسكندرية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب برج العرب بالأسكندرية، مما سيكون الأحمر مطالبًا بالفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين لخطف بطاقة العبور لدور الثمانية من الإمارات.

وتعد مباراة الوصل هيّ الأولى للأهلي عقب الخسارة من الترجي التونسي (3-0) في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهيّ النتيجة التي كلفت الفريق المصري خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.