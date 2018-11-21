الأهلي يحسم موقف حسام عاشور من مباراة الوصل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة –مصراوي:

أعلن طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، عن جاهزية قائد الفريق حسام عاشور لمباراة الوصل بالبطولة العربية.

وكان حسام عاشور قد تعرض للإصابة في مران الفريق والذي جرى يوم الثلاثاء مما جعل الشكوك تحوم حول مشاركته في هذه المباراة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل في إياب الدور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وكشف طبيب الأهلي من خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي أن اللاعب سيكون جاهز لخوض مباراة الخميس وذلك بعد أن خضع للعلاج أمس الثلاثاء.

وأضاف الطبيب أن صفوف الفريق خالية من الإصابات وأن جميع العناصر جاهزة للمباراة وللاستحقاقات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب في نفس الدور بين الأهلي والوصل كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.