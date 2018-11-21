تقرير.. 4 أسباب تدعم انضمام النني لليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في كل فترة انتقالات يرتبط اسم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي بالرحيل عن الجانرز لكن في النهاية المفاوضات تفشل لأسباب مختلفة.

صحيفة ميرور الإنجليزية خرجت في الساعات الماضية لتكشف عن نية نادي ليستر سيتي في التعاقد مع النني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبالبحث عن تقييم تجربة النني مع آرسنال خاصة بعد تولي الإسباني أوناي إيمري مفاتيح تدريب النادي اللندني فسنجد أن الأفضل على الدولي المصري خوض تجربة جديدة خاصة أنه لن يبتعد عن الملاعب الإنجليزية.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي، 4 أسباب قد تدعم النني على الرحيل عن صفوف المدفعجية والانتقال للثعالب:

- بحث عن الذات

منذ انضمام النني لصفوف آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2016 قادمًا من صفوف بازل السويسري، ولاعب وسط المنتخب المصري لم يشارك سوى في 38 مباراة في بريميرليج وتحديدًا خلال ولاية المدرب المخضرم أرسين فينجر.

رحل فينجر وتولي إيمري تدريب آرسنال لكن النني ظل بعيدًا عن حسابات المدرب الإسباني حيث تشير الأرقام إلى أن صاحب الـ26 عامًا لم يشارك في أي مباراة بالدوري خلال هذا الموسم بعد مرور 12 جولة مكتفيًا بالمشاركة في 4 مباريات بواقع ثلاث مباريات في الدوري الأوروبي ومباراة في الكأس.

- ضغط قليل

عندما تكون متواجد داخل فريق كبير فالضغط سيزداد عليك وهذا ما قد يعاني منه النني الذي يلعب في صفوف فريق يعتبر من أعرق الفرق الإنجليزية.

الانتقال لليستر سيكون أفضل للنني خاصة أن فريق الثعالب ليس مطالب بالتتويج بالبطولات عكس آرسنال الذي مطالب بالتواجد بين الأربعة الكبار على الأقل بجانب المنافسة على بقية الألقاب المحلية أو الأوروبية وتحديدًا مسابقة اليوربا ليج.

- منافسة متكافئة

في آرسنال وجد النني صعوبة في المشاركة، ففريق المدفعجية يضم أربعة لاعبين في مركز وسط المدافع بداية من السويسري الدولي جارنيت تشاكا بجانب الدولي الأوروجوياني لوكاس توريرا والموهبة الفرنسية صاحب الأصول المغربية ماتيو جندوزي والذي أصبح أحد أهم أسلحة إيمري بالإضافة إلى النني.

ولكن في ليستر قد يجد النني فرصة المشاركة خاصة أن التعاقد معه جاء باختيار مدرب الفريق كلود بويل.

ليستر حاليًا يمتلك 5 لاعبين في مركز النني وهم: دانيال إمارتي ونامباليس ميندي وفيسنتي إيبورا وويلفريد نديدي وأخيرًا الشاب حمزة تشودري.

النني حال انتقاله لبطل الدوري الإنجليزي موسم (2015 -2016) سيدخل في منافسة إفريقية مع الثلاثي الغاني إماراتي والفرنسي صاحب الأصول السنغالية ميندي والنيجيري ميندي مما سيكون الصراع متكافئ للمصري.

- تجربة محرز

بالطبع تجربة النجم العربي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر السابق ومانشستر سيتي الحالي، قد تكون من ضمن الأسباب التي تدفع النني للانتقال لليستر في الميركاتو الشتوي.

محرز كتب تاريخًا مع ليستر سيتي بعدما انتقل من صفوف نادي لوهافر الفرنسي مقابل نصف مليون جنيه إسترليني لكن وبعد 4 سنوات فقط نجح ليستر في بيع لصالح مانشستر سيتي في صفقة كلفت بطل الدوري الإنجليزي ما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني.

محرز الحاصل على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم (2015 -2016) شارك رفقة ليستر 179 مباراة في جميع المسابقات أحرز خلالها 48 هدفًا بجانب صناعته 38 هدفًا لزملاءه.