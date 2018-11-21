رياضة | الدوري الأمريكي يغازل كاسياس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري الأمريكي يغازل كاسياس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر نادي شيكاغو فاير الأمريكي في التعاقد مع الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمي فريق بورتو البرتغالي الحالي وريال مدريد السباق في الصيف المقبل.

ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن كاسياس قد يرحل عن بورتو في الصيف المقبل على الرغم من تمديد عقده مع الفريق حتي يونيو 2019.

واشار الموقع، إلي أن كاسياس قد يتخذ واجهة الدوري الأمريكي في الصيف المقبل لخوض تجربة جديدة خارج القارة الأوروبية وهو في عمر الـ37 عاما.