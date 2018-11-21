رياضة | الزمالك يحول "دونجا" إلى قلب دفاع أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحول "دونجا" إلى قلب دفاع أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي السويسري جروس المدير الفني للزمالك الدفع بمحمود دونجا لاعب وسط الفريق في خط الدفاع أمام الداخلية يوم الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز وذلك نظرًا لإيقاف محمد عبد الغني وإصابة محمود حمدي الونش.

واستقر جروس على الدفع بمحمود عبد العاطي دونجا في مركز المساك بجوار محمود علاء بعد مفاضلة بينه وبين محمد عبد السلام المدافع الصاعد المنضم للفريق في بداية الموسم قادمًا من بتروجت في بداية الموسم الحالي.

وكان جروس قد جرب دونجا في مركز خط الدفاع في المباريات الودية التي خاضها الفريق الأبيض في الفترة الماضية.