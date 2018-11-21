رياضة | مباراة الزمالك والداخلية مهددة بعدم البث فضائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الزمالك والداخلية مهددة بعدم البث فضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مسئولو نادي الزمالك بعدم إذاعة مباراة الداخلية المقرر لها غدًا الخميس ببطولة الدوري المصري.

وطالبت إدارة الزمالك شركة بريزنتيشن الشركة الراعية بالحصول على 82 مليون جنيه في موعد أقصاه الثانية عشرة منتصف ليل اليوم وحال عدم تحقيق ذلك لن يسمحوا بسيارات البث بالدخول إلى ملعب بتروسبورت.

كما يضغط مسئولو الزمالك على الشركة الراعية بالحصول على حق الرعاية كاملًا والبالغ نصف مليار جنيه دفعة واحدة.

وسبق وهدد مسئولو الزمالك بعدم إذاعة مباراة حرس الحدود بالجولة قبل الماضية والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن يتم حل الأمر وإذاعة اللقاء بشكل طبيعي على قناة أون سبورت.