رياضة | وحيد يفضل الانتقال للأهلي على الزمالك

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كشف مصدر مقرب من محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق مصر للمقاصة عن موقفه من عرضي الأهلي والزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأكد المصدر، أن اللاعب يفضل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي ويضعه في المرتبة الأولى له مقارنة بعرض الزمالك. وأشار إلى أنه يمتلك عرضين رسميين من القطبين حاليًا لكنه أبلغ إدارة المقاصة بتفضيله الانتقال لصفوف الأهلي. ويسعى الزمالك والأهلي للتدعيم في مركز الجبهة اليسرى بسبب النقص الموجود في الناديين.

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