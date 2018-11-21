رياضة | أرسنال يحدد سعر بيع محمد النني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يحدد سعر بيع محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة الماركا الإسبانية، عن اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع بابلو فورالنيس لاعب خط وسط فريق فياريال الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية.
واشارت صحيفة الماركا، إلى أن فياريال رفض عروضاً من فولهام ووستهام لرحيل اللاعب بابلو فورالنيس خلال يناير القادم كونه واحد من العناصر الأساسية.
وأضافت الصحيفة، أن أرسنال بالرغم من رفض فياريال بيع اللاعب، إلا أن أعلن اهتمامه بضمه بناء على طلبات المدير الفني أوناي إيمري.
وتابعت الصحيفة، أن أرسنال حدد سعر بيع محمد النني مقابل 20 مليون يورو لتمويل صفقة لاعب فياريال والتي تقدر بـ30 مليون يورو.
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