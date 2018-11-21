رياضة | فتحي مبروك: تألق ناشئي الأهلي نتاج عمل منظومة بأكملها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتحي مبروك: تألق ناشئي الأهلي نتاج عمل منظومة بأكملها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق فرق القطاع نتائج مميزة في بطولات الجمهورية ومنطقة القاهرة منذ بداية الموسم، مؤكداً أن تلك النجاحات نتاج عمل واجتهاد المنظومة بأكملها، متمثلة في اللاعبين والمدربين والإداريين والأطباء والمدلكين والعمال.

وقال مبروك إن فرق القطاع تتطور بشكل ملحوظ، وأن من بدأ منهم الموسم بشكل غير جيد تدارك نفسه، واستعاد زمام الأمور وأصبح يقدم مستويات ممتازة.

وأكد مبروك أن قطاع الناشئين يمتلك الكثير من المواهب القادرة على تمثيل الفريق الأول للنادي الأهلي، ولكنه يرى أنهم ما زالوا في حاجة لاكتساب بعض الخبرات من أجل اللعب في بطولات الدرجة الأولي مثل الدوري الممتاز وكأس مصر، إضافة إلى البطولات القارية.